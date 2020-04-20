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Президент розповів про послаблення карантину після 24 квітня

Президент розповів про послаблення карантину після 24 квітня
14:23 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: Twitter

Новини України:Володимир Зеленський розповів, що після 24 квітня можуть бути частково пом’якшені карантинні заходи для деяких галузей промисловості і транспорту.

Планами і міркуваннями влади гарант поділився на програмі “Свобода слова Савіка Шустера”.

Президент сказав, що наразі Україні вдається проходити пандемію коронавірусу із прийнятними показниками захворюваності. Хоча, як підкреслив він, за будь-яких показників міркування про прийнятність виглядають цинічно. І все ж, порівняно з багатьма європейськими країнами і США, Україна виявилася більш готова до нашестя COVID-19.

Однак усе може змінитися на гірше, якщо українці дозволять собі послаблення під час великодніх свят. При несприятливому сценарії захворіти на коронавірус можуть близько 2 відсотків наших співгромадян. При геть несприятливому – близько 10 відсотків. Це буде катастрофою, тому що тоді просто захлинеться вітчизняна медицина. І лікарям, як у деяких європейських країнах, доведеться обирати – кому жити, а кому ні. Тому президент ще раз закликав українців проявити громадянську свідомість і справжню любов до ближнього.

При цьому Володимир Зеленський також згадав про наших співгромадян, які повернулися з-за кордону та перебувають на обсервації. Не всі вони дотримуються підписаних ними зобов’язань, порушуючи режим самоізоляції. Це також може стати додатковим джерелом поширення інфекції.

Звичайно, економіка агонізує. Тому із закінченням оголошеного карантину 24 квітня деякі стратегічно важливі галузі промисловості і підприємства можуть почати працювати. Крім того, буде послаблення карантинних обмежень у сфері громадського транспорту.

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Вже через тиждень влада повинна вирішити, за яким розпорядком країна житиме далі. Він розповів, що у влади заготовлено два різних плани дій на випадок різних ситуацій із розвитком захворюваності на коронавірус.

“Є план “Б”. Я впевнений, що цей план “А”. Буде карантин. З урядом 24 числа (квітня – ред.) ми вийдемо з комунікацією. Люди зрозуміють, які заходи по карантину будуть пом’якшені. Ті галузі, які дуже важливі для нас, будуть відкриватися. Частково може бути пом’якшення в травні з боку транспорту. Такі речі будуть”, – сказав президент.

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Президент, Зеленский, Карантин, Україна.
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