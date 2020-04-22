На Банковій підтвердили зустріч Зеленського із Саакашвілі

Новини України:Президент України мав зустріч із колишнім президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі.

Президент Володимир Зеленський мав зустріч з колишнім президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі та запропонував йому поділитися своїм баченням щодо розвитку України з урядом і парламентом. Про це повідомили в пресслужбі Офісу Президента.

"Президент України Володимир Зеленський мав зустріч з експрезидентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі і поспілкувався щодо його бачення про можливу допомогу у розвитку України", - підкреслили в ОП.

В Офісі глави держави нагадали, що Саакашвілі відомий на міжнародній арені політик і має досвід успішного впровадження реформ. "Президент Зеленський вважає, що пан Саакашвілі має потенціал для підтримки уряду України, і запропонував йому поділитися своїм баченням та розробками з урядом та парламентом України", - поінформували в ОП.

Раніше експрезидент Грузії і колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Михеїл Саакашвілі заявив, що Президент Володимир Зеленський запропонував йому стати віцепрем'єром з реформ і що він вже спілкувався з Прем'єр-міністром з цього приводу.