На Кабмін подали до суду з вимогою запустити метрополітен

Новини України:Депутат від "Європейської солідарності" вважає незаконним рішення уряду про закриття метро у столиці.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко позивається до Кабміну з вимогою відкрити метрополітен у Києві. Про це він повідомив у своєму Теlegram-каналі.

"Подав позов до Окружного адміністративного суду на рішення Кабінету міністрів України про закриття метро. Я вважаю цей крок абсолютно незаконним та навіть злочинним проти українців. Тисячі людей, які забезпечують життєдіяльність мільйонних міст, серед яких медичний персонал, вже понад місяць не можуть дістатися на роботу до лікарень. Нагадаю, що їхня робота зараз - рятувати людські життя", - написав парламентарій.

Гончаренко вважає, що уряд "безвідповідально підійшов до цього рішення - відрізати їх від транспорту, не прорахував усі можливі наслідки", а натомість "наосліп зробив впевнений крок до знищення економіки міста та створення страшних незручностей для мільйонів жителів". "Так не може тривати далі. Тож я вимагаю, аби людям, яким треба діставатися на роботу, зокрема, медикам, що зараз на передовій боротьби з хворобою, відкрили можливість користуватися транспортом", - підсумував Гончаренко.

З 12 березня Кабмін з метою запобігання поширенню нового коронавірусу запровадив в Україні карантин. Обмежувальні заходи триватимуть до 11 травня. В рамках карантину з 17 березня у Києві, Харкові та Дніпрі закрито метрополітени.