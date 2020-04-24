Волкер дав пораду Україні, аби змінити розрахунки Путіна

Новини України:Курт Волкер - Надзвичайний і Повноважний Посол, Спеціальний представник уряду Сполучених Штатів з переговорів стосовно України у 2017-2019 роках.

Допоки президент РФ Володимир Путін вбачатиме в Україні слабку країну, він ніколи не відмовиться від агресивної політики для досягнення власних геополітичних цілей. Натомість, по-справжньому сильна Україна може змінити таке ставлення, адже ціна для Кремля за спробу її підкорення може стати надто високою. Таке переконання у п’ятницю під час віртуальної конференції в рамках Київського Безпекового форуму висловив Курт Волкер - Надзвичайний і Повноважний Посол, Спеціальний представник уряду Сполучених Штатів з переговорів стосовно України у 2017-2019 роках.

"Чи варто очікувати оптимістичних змін у позиції Путіна та у російській політиці? На мою думку, - ні, гадаю, що не варто. Росія нині дійсно опинилася в скрутному становищі, на яке варто зважати. Але на протилежній шальці терезів він (Путін) також бачить слабкість України. Він бачить, що США поза процесом, що Франція заграє з Росією, він бачить, що Німеччина відволікається на свої внутрішні політичні перетворення та зміни, а також звісно, що коронавірус впливає на всіх. Тож, я думаю, Путін почувається доволі комфортно", - зауважив американський дипломат.

На його думку, призначення в РФ нового "куратора" щодо України Дмитра Козака нічого не змінить у позиції Росії, оскільки ані Козак, ані Сурков, який до цього намагався координувати цю тему, не приймають рішень. Тож президент РФ Путін буде продовжувати використання цілої архітектури з відколотих самопроголошених "республік" навколо Росії для того, щоб надалі дестабілізувати сусідів, стримувати їх від наближення або інтеграції із Заходом.

"Я вважаю, що така стратегія (Росії) залишається незмінною… Путін бачить слабку Україну як можливість. Моя порада Україні буде прямо протилежною. Важливо, щоб Україна стала настільки сильною, наскільки можливо", - наголосив посол США.

Він підкреслив, що така сила України має спиратися на фінансову стабільність і верховенство права, аби іноземні інвестори почувалися впевнено, встановлення сильних показників економічного зростання і впровадження послідовних економічних реформ.

"Якщо це відбудеться, Україна буде надзвичайно сильною. І саме у цьому я бачу реальну можливість змінити розрахунки Путіна. Доки він вважатиме, що йому вдасться малою ціною і надалі підривати Україну та її прагнення до тіснішої інтеграції з Європою, - він не зупиниться. А якщо він побачить, що такі спроби не дають результатів, і що Україна стає сильнішою попри все, тоді ціна, яку він мусить заплатити, стане більш очевидною. І тоді, ймовірно, може подумати, що воно того не вартує…. Ось до чого, на мою думку, має прагнути Україна", - сказав Курт Волкер.