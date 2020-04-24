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Волкер дав пораду Україні, аби змінити розрахунки Путіна

Волкер дав пораду Україні, аби змінити розрахунки Путіна
18:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Курт Волкер - Надзвичайний і Повноважний Посол, Спеціальний представник уряду Сполучених Штатів з переговорів стосовно України у 2017-2019 роках.

Допоки президент РФ Володимир Путін вбачатиме в Україні слабку країну, він ніколи не відмовиться від агресивної політики для досягнення власних геополітичних цілей. Натомість, по-справжньому сильна Україна може змінити таке ставлення, адже ціна для Кремля за спробу її підкорення може стати надто високою. Таке переконання у п’ятницю під час віртуальної конференції в рамках Київського Безпекового форуму висловив Курт Волкер - Надзвичайний і Повноважний Посол, Спеціальний представник уряду Сполучених Штатів з переговорів стосовно України у 2017-2019 роках.

"Чи варто очікувати оптимістичних змін у позиції Путіна та у російській політиці? На мою думку, - ні, гадаю, що не варто. Росія нині дійсно опинилася в скрутному становищі, на яке варто зважати. Але на протилежній шальці терезів він (Путін) також бачить слабкість України. Він бачить, що США поза процесом, що Франція заграє з Росією, він бачить, що Німеччина відволікається на свої внутрішні політичні перетворення та зміни, а також звісно, що коронавірус впливає на всіх. Тож, я думаю, Путін почувається доволі комфортно", - зауважив американський дипломат.

На його думку, призначення в РФ нового "куратора" щодо України Дмитра Козака нічого не змінить у позиції Росії, оскільки ані Козак, ані Сурков, який до цього намагався координувати цю тему, не приймають рішень. Тож президент РФ Путін буде продовжувати використання цілої архітектури з відколотих самопроголошених "республік" навколо Росії для того, щоб надалі дестабілізувати сусідів, стримувати їх від наближення або інтеграції із Заходом.

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"Я вважаю, що така стратегія (Росії) залишається незмінною… Путін бачить слабку Україну як можливість. Моя порада Україні буде прямо протилежною. Важливо, щоб Україна стала настільки сильною, наскільки можливо", - наголосив посол США.

Він підкреслив, що така сила України має спиратися на фінансову стабільність і верховенство права, аби іноземні інвестори почувалися впевнено, встановлення сильних показників економічного зростання і впровадження послідовних економічних реформ.

"Якщо це відбудеться, Україна буде надзвичайно сильною. І саме у цьому я бачу реальну можливість змінити розрахунки Путіна. Доки він вважатиме, що йому вдасться малою ціною і надалі підривати Україну та її прагнення до тіснішої інтеграції з Європою, - він не зупиниться. А якщо він побачить, що такі спроби не дають результатів, і що Україна стає сильнішою попри все, тоді ціна, яку він мусить заплатити, стане більш очевидною. І тоді, ймовірно, може подумати, що воно того не вартує…. Ось до чого, на мою думку, має прагнути Україна", - сказав Курт Волкер.

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Путин, Посол, Росія, Волкер, Україна.
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