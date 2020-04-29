Разумков: призначення Саакашвілі підтримують в Кабміні

Новини України:22 квітня Саакашвілі заявив, що отримав від президента Володимира Зеленського пропозицію стати віце-прем'єром з питань реформ.

Спікер Ради та депутат "Слуги народу" Дмитро Разумков пояснив, що пропозицію призначити Міхеїла Саакашвілі віце-прем’єром підтримує не лише президент, а й частково Кабмін.

Про це він повідомив в інтерв’ю РБК Україна.

"Ви бачили заяву в публічній площині, що частково цю ініціативу підтримують і в Кабміні. Тому, якщо буде постанова, то вона буде йти з боку прем’єр-міністра", – сказав Разумков.

При цьому в Офісі президента, нагадав політик, також розглядали таку можливість і такі дискусії проводили.

"Наскільки вони були глибокими й чи були унікальні: можливо, розглядався різний спектр застосування тих знань і досвіду, який є у президента Саакашвілі. Думаю, вони можуть бути застосовані в іншому напрямку, якщо буде ухвалено таке загальне рішення", – додав Разумков.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Саакашвілі заявив, що отримав від президента Володимира Зеленського пропозицію стати віце-прем'єром з питань реформ. 24 квітня Саакашвілі з цього приводу зустрівся з депутатами партії "Слуга народу".

За даними ЗМІ, у фракції "Слуга народу" після довгих переговорів вдалося зібрати 140-170 голосів за призначення Саакашвілі.

Після цього Кабінет міністрів України відкликав з Верховної Ради подання на призначення Михайла Саакашвілі віце-прем'єр-міністром з реформ.