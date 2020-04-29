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В порядку денному КСУ розгляд закону про недоторканність нардепів

В порядку денному КСУ розгляд закону про недоторканність нардепів
09:48 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Конституційний Суд України сьогодні, розглядатиме подання депутатів щодо конституційності закону про депутатську недоторканність.

“Розгляд справи за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)“ у формі письмового провадження (відкрита частина пленарного засідання)”, — йдеться у повідомленні.

Додамо, що конституційне подання підписали переважно депутати від фракції “Опозиційної платформи — За життя” (Віктор Медведчук, Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Нестор Шуфрич, Ілля Кива, Василь Німченко, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Ренат Кузьмін, Тарас Козак та інші).

Нагадаємо, що 31 січня до КСУ надійшло подання щодо розгляду закону про недоторканність нардепів. Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України). У грудні Президент України Володимир Зеленський підписав цей закон.

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З 1 січня 2020 року закон про скасування депутатської недоторканності набрав чинності.

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Все по темі:

КСУ, Порядок денний, Конституційний суд, Розгляд справи, Депутатська недоторканість, Депутутські подання.
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