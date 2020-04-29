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Кабмін призначив нового голову податкової

Кабмін призначив нового голову податкової
14:46 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Кабінет міністрів призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби України.

“Новий голова податкової — Любченко Олексій Миколайович”, — про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, передає УНН.

Додамо, що Олексій Любченко в 1999-2003 роках працював першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області, а з 2003 по 2005 рік очолював податкову адміністрацію Черкаської області. Після цього він став заступником голови Кіровоградської ОДА.

У 2009−2011 роках Любченко обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації. У 2012−2014 роках він був помічником нардепа Віктора Тимошенка. У 2015 році Любченко претендував на посаду голови Державної фіскальної служби.

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Нагадаємо, що 24 квітня Кабінет міністрів України звільнив з посади голову Державної митної служби Максима Нефьодова, а також голову Державної податкової служби Сергія Верланова.

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Кабмин, Нардеп, Податкова, Призначення.
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