Cьогодні розглянуть клопотання про обрання запобіжного заходу Януковичу

Печерський районний суд Києва планує сьогодні розглянути клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу підозрюваному експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про узурпацію влади. Про це УНН повідомляє із посиланням на Судову владу України.
Так, обрання запобіжного заходу Януковичу у вигляді тримання під вартою заплановане на сьогодні о 11:00.
Також нагадаємо, що Державне бюро розслідувань на 30 квітня викликало колишнього президента Віктора Януковича для проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження № 62019000000000046.
Як повідомлялося в УНН, адвокати проситимуть ДБР допитати Януковича по відеозв'язку.