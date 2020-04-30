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Cьогодні розглянуть клопотання про обрання запобіжного заходу Януковичу

Cьогодні розглянуть клопотання про обрання запобіжного заходу Януковичу
09:54 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Суд планує сьогодні розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу.

Печерський районний суд Києва планує сьогодні розглянути клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу підозрюваному експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про узурпацію влади. Про це УНН повідомляє із посиланням на Судову владу України.

Так, обрання запобіжного заходу Януковичу у вигляді тримання під вартою заплановане на сьогодні о 11:00.

Також нагадаємо, що Державне бюро розслідувань на 30 квітня викликало колишнього президента Віктора Януковича для проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження № 62019000000000046.

Як повідомлялося в УНН, адвокати проситимуть ДБР допитати Януковича по відеозв'язку.

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Виктор Янукович, Печерский суд, Экс-президент, Державна зрада, Російська Федерація, Втікач.
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