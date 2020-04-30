Порошенко закликає відсудити у РФ компенсацію за агресію в Міжнародному арбітражі

Новини України:Петро Порошенко закликав владу України довести до кінця у Міжнародному арбітражі справу проти Росії за агресію у Керченській протоці і стягнути компенсацію.

Про це він заявив у своєму зверненні, повідомляє пресслужба політсили.

Зокрема, Порошенко наголосив, що у травні спливає термін, коли Україна має подати свою позицію до Міжнародного арбітражу з морського права щодо компенсації Російською Федерацією збитків за порушення міжнародних норм під час акту військової агресії в листопаді 2018 року.

"Майже рік, як 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права у Гамбурзі ухвалив попереднє рішення на користь України у справі «Україна проти Росії про затримання військових кораблів та їхніх екіпажів у Керченській протоці в листопаді 2018 року". Трибунал оголосив про застосування тимчасових заходів по відношенню до Російської Федерації за порушення нею імунітету трьох українських військових кораблів та двадцяти чотирьох членів екіпажу. Він зобов’язав Кремль віддати наші кораблі і звільнити моряків. Завдяки цьому вердикту наших героїв вдалося повернути додому", – нагадав Порошенко.

Він зазначив, що це рішення трибуналу стало наслідком високопрофесійної роботи української дипломатичної команди відповідно до підписаних ним директив.

"Директиви давали чітке завдання – притягнути агресора до відповідальності. Вже наступного місяця Україна має подати меморандум із роз’ясненням своєї позиції до Спеціального міжнародного арбітражу, створеного згідно з Конвенцією ООН з морського права. На даному етапі йдеться вже про компенсацію збитків, завданих Україні", – зазначає Порошенко.

При цьому він висловив сумніви у готовності України продовжити міжнародно-правовий процес.

Порошенко також розкритикував дії Державного бюро розслідувань, яке, за його словами, "хоче пред’явити підозру командувачу Військово-морських сил України адміралу Ігорю Воронченку", та продовжує розслідувати кримінальну справу за фактом подій в Керченській протоці, що була розпочата з подачі ексзаступника глави Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова. "Цією справою теперішня українська влада створює ризик скасування "азовського пакету" санкцій проти Кремля, запровадженого Євросоюзом та Сполученими Штатами", – застерігає Порошенко.

"Влада в межах міжнародного морського права і за підтримки наших закордонних партнерів могла і мусила наполягати на нашому законному суверенному праві здійснювати такі переходи в інтересах зміцнення обороноздатності країни. Очевидно, що сам факт наявності в Україні кримінальної справи по подіях в Керченській протоці підриває позиції нашої держави в Спеціальному міжнародному арбітражі", – переконаний Порошенко.

Він також заявив, що вимагає від МЗС надати суспільству інформацію, яким чином країна готується до арбітражу, якщо взагалі готується.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року Росія здійснила черговий акт агресії проти України: віроломно напала на три кораблі ВМС ЗС України у міжнародних водах Чорного моря поблизу Керченської протоки, обстріляла їх, поранила українських військовослужбовців, а згодом захопила кораблі у полон разом із 24-ма членами екіпажів.

16 квітня 2019 року Україна подала до Міжнародного трибуналу ООН з морського права запит про призначення тимчасових заходів відповідно до пункту 5 статті 290 Конвенції ООН про морське право у спорі між Україною та Росією щодо "імунітету трьох кораблів України та двадцяти чотирьох військовослужбовців на борту". У своїй заяві про вжиття тимчасових заходів Україна зробила запит "вимагати від Російської Федерації оперативно: звільнити судна і повернути їх Україні; призупинити кримінальне провадження проти 24 затриманих українських військовослужбовців і утримуватися від порушення нового провадження щодо них; відпустити затриманих військовослужбовців і дозволити їм повернутися в Україну".

25 травня Трибунал майже повністю задовольнив український позов під час розгляду тимчасових заходів і зобов’язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі та 24 захоплених моряків.

Варто також зазначити, що експрезидент Петро Порошенко фігурує як свідок у розслідуваній ДБР так званій справі українських моряків.

25 квітня 2020 року народний депутат із фракції політичної партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар заявила, що командувач ВМС адмірал Ігор Воронченко, колишній секретар РНБО Олександр Турчинов і п’ятий Президент України Петро Порошенко можуть отримати звинувачення в державній зраді у зв’язку з наданням команди на проходження українських військових через Керченську протоку в листопаді 2018 року.