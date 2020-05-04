Тимошенко одержала із США компенсацією збитків, завданих політрепресіями

Новини України:Голова фракції ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко одержала від резидента США грошову компенсацію збитку, заподіяного політичними репресіями 2011-2014 років.

"Щодо змін у моїй декларації. Так, днями я отримала грошову компенсацію збитку, заподіяного політичними репресіями 2011-2014 років, від резидента США на стадії досудового врегулювання. Це свідчить про те, що Сполучені Штати – по-справжньому правова держава, і права людини для них не порожній звук, а справжня цінність. Чого не скажеш сьогодні про Україну. Мені вдалося добитися справедливості в цій справі, і це ще один доказ того, що в’язниця в 2011-2014 роках була політичною розправою наді мною", - написала Тимошенко у понеділок на своїй сторінці у Facebook.

Вона наголосила, що згідно з українським законодавством, відразу відобразила дохід у своїй декларації.

"Відповідно до законодавства, я відразу задекларувала отриманий дохід. Інших подробиць не буде через законодавче регулювання у США щодо юридичних обмежень у справі", - зазначила політик.