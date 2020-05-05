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Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ

Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ
15:09 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Володимир Зеленський пильно стежить за діяльністю ТКГ та зацікавлений в інтенсифікації роботи групи для отримання більш вагомих результатів.

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. Відповідний указ він підписав 5 травня 2020 року, передає пресслужба Офісу Президента.

"Українську делегацію в ТКГ очолює Президент України у 1994 – 2005 роках Леонід Кучма, що забезпечує спадкоємність і непорушність українських позицій", - йдеться у повідомленні.

До складу делегації також увійшли:

віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник глави делегації),

голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат України Олександр Мережко (заступник глави делегації),

заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань),

голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань),

заступник міністра оборони України Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань),

голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат України Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).

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"Згідно з документом, глава української делегації та його перший заступник можуть визначати заступників представників України у робочих підгрупах та залучати до роботи делегації народних депутатів, представників державних органів влади, радників, експертів і технічних працівників. На Міністерство закордонних справ України покладається організаційне, інформаційне, консультативне та інше забезпечення діяльності делегації України в ТКГ", - зазначили у пресслужбі ОП.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, який за дорученням Глави держави модерує діяльність української делегації в ТКГ, зазначив, що цей указ Президента додатково регламентує склад української делегації, а також визначає сегмент відповідальності кожного її члена.

"Процес урегулювання ситуації на Донбасі складний, а тому має тривати безперервно. Україна хоче займати більш жорстку та ініціативну позицію, тому що нам потрібні істотні зрушення в цілій низці проблем. Потрібні більш чіткі визначення спірних і конфліктних точок та більш рельєфне позначення власних позицій", – зазначив Єрмак.

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Зеленский, ТКГ, Україна, Делегація України.
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