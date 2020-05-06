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Україна пропонує створити союз країн-сусідів для подолання коронавірусу

Україна пропонує створити союз країн-сусідів для подолання коронавірусу
09:16 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:Необхідно виробити новий алгоритм співпраці Євросоюзу з країнами Східного партнерства для подолання подібних викликів.

Пандемія, схожа на нинішню, може змусити весь світ у найкоротші терміни закрити кордони, а відкрити їх швидко не вдасться, і це повинно спонукати світових гравців ввести зміни в системі міжнародних відносин, щоб виключити закриття кордонів, якщо станеться наступна пандемія, вважає заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

За його словами, вже зараз необхідно виробити, наприклад, новий алгоритм співпраці Євросоюзу з країнами Східного партнерства для подолання подібних викликів.

"Ми, до речі, запропонували ініціативу про те, щоб оперативно в умовах пандемії заснувати союз країнами-сусідами в подоланні коронавірусу. Ми про це говорили з президентами наших країн-сусідів. Тобто потрібно щось робити. Інакше кожного разу ми будемо заручниками таких пандемій", - заявив він в інтерв'ю, цитати з якого наводить прес-служба ОП.

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Все по темі:

Союз, Пандемия, Боротьба, Офис Президента, Україна, Об'єднання, Коронавірус, Подолання, Країни-сусіди.
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