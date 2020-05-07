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Четвер, 07.05.2020
Поліція готує вибухотехніків та кінологів до акції 9 травня
Поліція готує вибухотехніків та кінологів до акції 9 травня
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Поліція готує вибухотехніків та кінологів до акції 9 травня

Поліція готує вибухотехніків та кінологів до акції 9 травня
20:04 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новини України:У Києві поліцейські посилять охорону правопорядку 9 травня у зв’язку із запланованими заходами до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це повідомив очільник поліції Києва Андрій Крищенко, інформує відділ комунікації поліції Києва.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, 9 травня у столиці заплановано проведення акції у Парку вічної слави. Тому в поліції Києва розпочав роботу ситуаційний центр, до складу якого увійшли не лише поліцейські, а й представники інших профільних служб та відомств.

Як повідомив начальник ГУ Нацполіції у Києві, співробітники ситуаційного центру відслідковуватимуть ситуацію в онлайн-режимі для негайно прийняття рішень у разі її загострення або виникнення непередбачуваних ситуацій.

"Аби не допустити провокацій та порушень правопорядку, перед початком акції вибухотехніки та кінологи ретельно перевірять місце, де відбудеться захід. Крім того, на спеціально встановлених пропускних пунктах співробітники будуть проводити поверхневий огляд відвідувачів", - уточнив Крищенко.

Він закликав громадян з розумінням поставитися до превентивних заходів, бо все це потрібно для забезпечення безпеки.

Начальник поліції Києва також звернув увагу громадян на заборону використання символіки тоталітарних режимів.

Зокрема, як нагадують у столичній поліції, за використання георгіївської (гвардійської) стрічки, відповідно до ст. 173-3 КУпАП, правопорушнику загрожує до 5100 гривень штрафу або адмінарешт строком до 15 діб з конфіскацією забороненої символіки чи предметів, які містять її зображення.

А згідно зі ст. 436-1 ККУ, виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів передбачена кримінальна відповідальність – до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

"Щоби не створювати конфліктних ситуацій з поліцією і не провокувати інших громадян, закликаємо учасників акції не використовувати заборонену символіку. Будь-яке правопорушення буде негайно припинятися, а діям порушників – надаватимуть правову оцінку", - наголосив Крищенко.

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Окрім охорони публічної безпеки та порядку, столична поліція контролюватиме і виконання карантинних вимог, визначених постановою Кабміну.

Тож, як уточнюється, правоохоронці насамперед проводитимуть роз’яснювальну роботу, а злісних порушників притягуватимуть до адміністративної (ст. 44-3 КУпАП) та кримінальної (ст. 325 ККУ) відповідальності.

Крищенко також закликав містян дотримуватия вимог карантину.

"Також закликаємо учасників та організаторів не порушувати законодавство і не створювати конфліктних ситуацій. Адже від правосвідомості кожного з нас залежить не тільки порядок на вулицях столиці, а й перемога у боротьбі з пандемією", - наголосив Крищенко.

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Полиция, Кинологи, 9 травня, Вибухотехніки.
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