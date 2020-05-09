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Зеленський про призначення Саакашвілі: “У нього багато справ, багато реформ”

Зеленський про призначення Саакашвілі: “У нього багато справ, багато реформ”
16:35 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Президент України Володимир Зеленський очікує в найближчі місяці позитивних результатів від призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Про це глава держави заявив під час брифінгу в рамках робочої поїздки на Закарпаття, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Результатів роботи від Саакашвілі очікую не на другий день після його призначення, але в найближчі місяці він повинен бути. Результат - з приводу дерегуляції в бізнесі та реформи митниці”, - сказав Зеленський.

За його словами, Саакашвілі у період президентства в Грузії дійсно зміг подолати корупцію та зробити сучасну митницю.

“Ми з ним багато про це говорили. Він розповів, що свого часу поставив нових людей на митниці, потім усіх розігнав. Через деякий час поставив інших - і довелося розігнати знову. Ну, така складна річ реформа митниці. Я дуже хочу, щоб він нею займався,” - сказав Зеленський.

“Другий момент - у нього достатньо міцні інвестиційні зв'язки з багатьма країнами. Коли вони будували Батумі - це було залучення різних інвесторів, тоді там звели великі мережеві готелі. У нього є досвід”, - зазначив Президент України.

Також Зеленський сказав, що його цікавить допомога Саакашвілі з приводу пенсійної реформи, яку потрібна в Україні.

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“У нього багато справ, багато реформ”, - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, 7 травня Президент України Володимир Зеленський призначив екс-президента Грузії та колишнього голову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

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Реформі, Володимир Зеленський, Президент України, Міхеїл Саакашвілі, Голова комітету, Багато роботи.
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