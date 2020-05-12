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В Уряді розповіли, якої допомоги чекають від Берліну

В Уряді розповіли, якої допомоги чекають від Берліну
10:43 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt, передає УНН.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сподівається на допомогу Німеччини в переговорах з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, ЄБРР та іншими фінансовими організаціями.

“(Переговори з Ангелою Меркель — ред.) це велика честь і важливий сигнал підтримки України. Прикро, звичайно, що зустріч буде проходити тільки на відео через пандемію. Але ми дуже вдячні Німеччині за допомогу з МВФ, Світовим банком, Східно-європейським банком розвитку ЄБРР, Європейським інвестиційним банком ЄІБ і в ЄС”, - сказав Шмигаль.

На запитання про очікування щодо Берліна він висловив надію на допомогу в боротьбі з коронакризою і в проведенні структурних реформ.

“Ми також сподіваємося, що Німеччина підтримає нас зі Світовим банком, ЄБРР та ЄІБ — і, звичайно, також з Єврокомісією, яка схвалила 1,4 мільярда євро в квітні. Ми також сподіваємося, що німецький KfW (Німецький державний банк — ред.) надасть нам 150 мільйонів євро як кредиту для зміцнення наших малого і середнього бізнесу в період коронакризи. Але передусім ми прагнемо відродити нашу зовнішню торгівлю. Останнім часом вона сильно постраждала через закриті кордони в результаті пандемії і глобального економічного спаду”, - заявив Прем’єр.

За його словами, це сильно б’є по Україні, яка до того ж стикається з двома кризами одночасно.

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“Це боротьба з коронавірусом і зовнішньою небезпекою російської агресії на сході України і анексією Криму. Ми дуже вдячні за підтримку Німеччини. Мета повинна полягати в тому, щоб Росія нарешті припинила бойові дії на сході і виконала Мінські угоди. Ми просимо Німеччину зберегти курс санкцій проти Росії в Європі і продовжувати домагатися миру на сході України і територіальної цілісності нашої країни”, - додав Шмигаль.

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Меркель, Кабмин, Берлин, Україна, Уряд, Європа, Допомога, Шмигаль.
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