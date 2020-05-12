Верховна Рада відновить роботу в пленарному режимі з 19 травня

Новини України:Верховна Рада відновить традиційні пленарні засідання 19 травня в разі підтримки народними депутати відповідної постанови, заявляє народний депутат фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа.

Верховна Рада відновить традиційні пленарні засідання 19 травня в разі підтримки народними депутати відповідної постанови, заявляє народний депутат фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа.

"Повернення з 18 травня означає, що наступний тиждень буде пленарний, якщо ми ухвалимо це рішення. Пленарні засідання розпочнуться з 19 травня", - сказала Підласа в ефірі телеканалу "Україна 24" у вівторок.

Говорячи про позачергове пленарне засідання в середу, вона нагадала, що на порядку денному - година запитань до уряду, під час якої депутати сподіваються отримати відповіді на актуальні запитання.

"Є дуже багато питань щодо вакантних посад у деяких міністерствах: чому прем'єр не подає нові кандидатури на міністра енергетики, міністра культури, міністра освіти?" - зазначила депутат.

Як повідомлялося, під час карантину, оголошеного в Україні у зв'язку з поширенням COVID-19, Верховна Рада працювала в режимі комітетів, а позачергові пленарні засідання скликалися в міру необхідності.

Раніше комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради підтримав проект постанови про повернення парламенту до традиційного режиму роботи з 18 травня.