Біля Офісу президента протестувальники палили шини

Новини України:У вівторок біля Офісу президента України активісти підпалили шини, інцидент вичерпано без серйозних конфліктів, затриманих і потерпілих немає, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Печерському управлінні поліції Києва.

У вівторок біля Офісу президента України активісти підпалили шини, інцидент вичерпано без серйозних конфліктів, затриманих і потерпілих немає, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Печерському управлінні поліції Києва.

"У вівторок біля Офісу президента України відбувалася акція, під час якої активісти підпалили шини. Виникла короткочасна перепалка між учасниками акції та правоохоронцями. Затриманих і постраждалих немає", - повідомили в управлінні, зазначивши, що з цього приводу звернень до поліції також не надходило.

Водночас, як повідомили в управлінні, за підпал шин пожежні складуть відповідні акти на правопорушників.