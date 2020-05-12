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Біля Офісу президента протестувальники палили шини

Біля Офісу президента протестувальники палили шини
17:06 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:У вівторок біля Офісу президента України активісти підпалили шини, інцидент вичерпано без серйозних конфліктів, затриманих і потерпілих немає, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Печерському управлінні поліції Києва.

У вівторок біля Офісу президента України активісти підпалили шини, інцидент вичерпано без серйозних конфліктів, затриманих і потерпілих немає, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Печерському управлінні поліції Києва.

"У вівторок біля Офісу президента України відбувалася акція, під час якої активісти підпалили шини. Виникла короткочасна перепалка між учасниками акції та правоохоронцями. Затриманих і постраждалих немає", - повідомили в управлінні, зазначивши, що з цього приводу звернень до поліції також не надходило.

Водночас, як повідомили в управлінні, за підпал шин пожежні складуть відповідні акти на правопорушників.

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Администрация, Активисті, Офис Президента, Палили шини.
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