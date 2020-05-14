18 червня пройде онлайн Саміт Східного партнерства

Новини України:Саміт Східного партнерства відбудеться у 2021 році, а відеоконференція очікується 18 червня.

Європейський союз все ще планує провести "саміт" Східного партнерства у форматі відеоконференції близько 18 червня. Про це пише брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в своїй статті, посилаючись на отримані ним документи, передає УНН.

“ЄС все ще готує „саміт“ Східного партнерства у форматі відеоконференції орієнтовно 18 червня, але лише з керівниками установ ЄС, а не країнами-членами. Ймовірно, без декларації. Належний саміт Східного партнерства, передбачений на початку 2021 року, швидше за все, у Брюсселі”, — написав Йозвяк.

Нагадаємо, 11 травня Європейська Рада затвердила висновки про політику “Східного партнерства” на період після 2020 року, підтвердивши його стратегічне значення і спільну відданість побудові загального простору загальної демократії, процвітання і стабільності.

Пізніше у Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна з інтересом взяла до уваги висновки Ради ЄС щодо “Східного партнерства”, ухвалені 11 травня, і підтримує підхід щодо подальшої розбудови цієї програми сусідства.