Скачать
Четвер, 14.05.2020
Зеленський може знову балотуватися у президенти
Зеленський може знову балотуватися у президенти
Дитсадки відкриватимуть на третьому етапі виходу з карантину
Дитсадки відкриватимуть на третьому етапі виходу з карантину
Ібрагімовича оштрафують на 1,8 мільйона євро
Ібрагімовича оштрафують на 1,8 мільйона євро
ONUKA та Євген Філатов вперше стали батьками
ONUKA та Євген Філатов вперше стали батьками

Зеленський може знову балотуватися у президенти

Зеленський може знову балотуватися у президенти
18:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Перший заступник глави Офісу Президента України Сергій Трофімов не відкидає можливості того, що Володимир Зеленський буде повторно балотуватися на посаду президента.

Таку думку він висловив в інтерв'ю засновнику видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону.

"Моя особиста думка: я не думаю, що (Зеленський обмежиться - ред.) п'ятирічним строком. Я все-таки вважаю, що буде якесь продовження каденції... Чому? Тому що дійсно п'яти років мало для політики, щоб щось змінити", – сказав Трофімов.

Перший заступник глави ОПУ підкреслив, що це його особиста думка, він не обговорював цієї теми із Зеленським.

"Я не можу вирішувати за Президента – іти йому чи ні, і що робити. Хай там як, ще багато часу, щоб щось робити, змінювати, робити висновки... Це буде суто його рішення", – сказав він.

Як повідомлялося, Зеленський під час передвиборчої кампанії говорив, що планує обіймати посаду президента один строк.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Президент, Зеленский, Офис Президента, Сергій Трофімов, Перший заступник, Другий термін.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Глава СОТ достроково йде з посади
02 Енергосистема України досі працює без п'яти атомних блоків
03 Ляшко: Метро у Києві, Харкові і Дніпрі можуть запустити не в один день
04 США загрожує перший масштабний ураган 2020 року
05 Вознесіння Господнє: традиції та історія свята
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Російські найманці на Донбасі 7 разів обстріляли позиції об'єднаних сил
Російські найманці на Донбасі 7 разів обстріляли позиції об'єднаних сил
Росіянина засудили за хабар українському прикордоннику
Росіянина засудили за хабар українському прикордоннику
Мінсоцполітики ініціює посилення захисту прав дітей
Мінсоцполітики ініціює посилення захисту прав дітей
Святославу Вакарчуку - 45: як лідер &quot;Океану Ельзи&quot; виглядав в дитинстві
Святославу Вакарчуку - 45: як лідер "Океану Ельзи" виглядав в дитинстві
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся