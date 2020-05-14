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Президента Зеленського просять визнати геноцид вірменського народу

Президента Зеленського просять визнати геноцид вірменського народу
20:02 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це йдеться у петиції № 22/093764-еп, розміщеній на сайті Глави держави, пише УНН.

Президента України Володимира Зеленського просять підтримати увесь вірменський народ та визнати його геноцид у 1915-1922 роках в Османській імперії, а також встановити 24 квітня днем вшанування пам’яті жертв цих трагічних подій. 

“Закликаю Вас надати всю необхідну підтримку на державному рівні задля визнання масових знищень вірмен у 1915-1922 роках в Османській імперії актом геноциду проти вірменського народу та встановити 24 квітня днем вшанування пам’яті жертв цих трагічних подій”, — йдеться у тексті петиції.

Петиція вже набрала 280 підписів з 25 тисяч необхідних. Збір підписів триватиме ще 92 дні.

Як раніше повідомляв УНН, Байден обіцяє визнати геноцид вірменського народу 1915 року, якщо стане президентом США.

Довідка: Геноцид вірмен — геноцид, організований і здійснений у 1915 році на територіях, контрольованих владою Османської імперії. Геноцид здійснювався шляхом фізичного знищення та депортації, включаючи переміщення цивільного населення в умовах, що призводять до неминучої смерті.

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Геноцид, Зеленский, Народ, Вірмени, Підтримати, Визнати.
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