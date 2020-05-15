Саакашвілі внесе новий закон про державно-приватне партнерство

Новини України:Законопроект буде запропонований на розгляд Національній раді реформ.

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі хоче запропонувати Національній раді реформ новий закон про державно-приватне партнерство.

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає ТСН.

"Мені здається, головне, що Україна повинна отримати, - це державно-приватне партнерство. Ми повинні з малим і середнім бізнесом підняти це партнерство і сказати: держава може виконувати тільки ось ці функції, а всі інші функції - це тільки можна разом з людьми, які створюють добробут цієї країни, які створюють 80% робочих місць. Я хочу запропонувати Національній раді реформ новий закон про державно-приватне партнерство, де основні функції, які повинні належати приватним суб'єктам - дуже метким, дуже розумним, дуже талановитим українцям. Я їх зустрічаю щодня", - сказав Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі вважає, що Україні потрібно відмовитися від кредитів Міжнародного валютного фонду, тому що МВФ дає "грошей рівно стільки, щоб ми просто розраховувалися за зовнішні борги".