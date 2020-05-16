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Разумков: У мене немає інформації щодо звільнень у Кабміні

Разумков: У мене немає інформації щодо звільнень у Кабміні
12:43 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У Верховній Раді нині не зареєстровано документів щодо звільнення тих чи інших членів уряду.

Про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав у суботу в інтерв'ю «Радіо Свобода», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на зараз у мене немає інформації про те, що заходили якісь пропозиції по звільненню Авакова, Венедіктової, Шмигаля або будь-кого іншого з уряду», - сказав Разумков.

При цьому він наголосив, що для звільнення міністрів мають бути конкретні підстави, а не просто розмови чи чиєсь бажання.

Верховній Раді України виповнюється 30 років

«Станом на сьогодні я таких розмов навіть не чув», - додав голова парламенту.

Як повідомлялося, у деяких ЗМІ та Тelegram-каналах періодично з'являється інформація про начебто ініціативи деяких депутатів звільнити тих чи інших міністрів.

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Кабмин, Разумков, Дмитро Разумков, Звільнення.
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