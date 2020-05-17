Скачать
Неділя, 17.05.2020
В Україні підтвердили 18 291 випадок коронавірусу
В Україні підтвердили 18 291 випадок коронавірусу
В Україні сьогодні День пам’яті жертв політичних репресій
В Україні сьогодні День пам’яті жертв політичних репресій
Відео бою Дена Іджа проти Едсона Барбози
Відео бою Дена Іджа проти Едсона Барбози
Які вітаміни потрібні жінкам
Які вітаміни потрібні жінкам

Голова ВР Разумков пояснив, чому в уряді досі не призначені три міністри

Голова ВР Разумков пояснив, чому в уряді досі не призначені три міністри
10:35 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає УНН.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков пояснив позицію владної партії з приводу того, що в уряді досі не призначені три міністри - "підбираються найбільш ефективні кандидатури".

На запитання, що заважає цьому призначенню, “я не знаю, що заважає, — я знаю, як це працює: повинне бути подання прем’єр-міністра України”.

А на запитання, чому ж немає цих подань, Разумков відповів: “Я думаю, що підбираються найбільш ефективні кандидатури, які потім будуть обговорюватися з фракцією монобільшості, яка працює на засадах коаліції, і вже після вноситися. Це один варіант. А другий варіант — це те, що по ряду міністерств є в. о. І в них це так званий випробувальний термін. Подивимося, як вони будуть працювати, а після цього вже...”

А на зауваження, що на випробувальному терміні працювати міністром некомфортно, він сказав: “Ви ж працюєте не на себе, а ви працюєте на державу. Якщо вам не комфортно, тоді вам не варто займати місце. Тоді в бізнес — там комфортно. Будь ласка”.

Нагадаємо, у нинішньому складі Кабінету міністрів України три міністерства очолюють посадовці в статусі не міністрів, а лише виконувачів обов’язків. Це Міністерство енергетики та захисту довкілля (в. о. міністра Ольга Буславець), Міністерство культури та інформаційної політики (в. о. міністра Світлана Фоменко) і Міністерство освіти і науки (в. о. міністра Любомира Мандзій).

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Слуга народу, Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України, Не призначено, Три міністри.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 В Іспанії зафіксували найменшу кількість померлих від коронавірусу за два місяці
02 В Україні сьогодні День пам’яті жертв політичних репресій
03 У Москві від коронавірусу померли вже понад 1500 осіб
04 Окупанти вісім разів порушили режим тиші на Донбасі
05 Укртранснафта запобігла зловмисному пошкодженню нафтопроводу “Дружба”
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україну включили до Комітету з охорони здоров’я ЄС в якості спостерігача
Україну включили до Комітету з охорони здоров’я ЄС в якості спостерігача
Сьогодні Всесвітній день пам'яті жертв СНІДу
Сьогодні Всесвітній день пам'яті жертв СНІДу
Окупанти вісім разів порушили режим тиші на Донбасі
Окупанти вісім разів порушили режим тиші на Донбасі
Гороскоп на тиждень 18 - 24 травня
Гороскоп на тиждень 18 - 24 травня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся