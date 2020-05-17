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Верховна Рада розгляне законопроєкт про референдум за кілька тижнів

Верховна Рада розгляне законопроєкт про референдум за кілька тижнів
10:35 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Верховна Рада України може розглянути законопроєкт про загальнонаціональний референдум вже за кілька тижнів.

Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Буквально у вівторок чи у середу, якщо я не помиляюся, був підписаний лист до Венеційської комісії. І туди ж був направлений перший законопроєкт з цього пакету про народовладдя. Це – загальнонаціональний референдум. І я сподіваюся, що найближчим часом, декілька тижнів і ми зможемо його (законопроєкт - ред.) винести у залу Верховної Ради та розглянути", - поінформував Разумков.

Він додав, що у парламенті розробляється також низка інших ініціатив, зокрема щодо місцевих референдумів, народного вето, народної ініціативи тощо.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 3 вересня 2019 року включила до порядку денного сесії та направила для отримання висновку до Конституційного суду президентський законопроєкт №1015 "Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)".

Як ідеться у пояснювальній записці, законопроєкт пропонує доповнити перелік суб'єктів права законодавчої ініціативи таким суб'єктом, як народ. Таким чином, пропонується викласти статтю 93 Конституції в такій редакції: "Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить народу, Президентові України, Кабінету міністрів України, народним депутатам України та реалізується ними у випадках і порядку, визначених Конституцією України і законами України".

Пізніше Конституційний суд надав висновок, що законопроєкт №1015 про внесення змін до Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу) відповідає Основному закону.

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Верховна Рада, Разумков, Закон про Рефендум.
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