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Російська агресія проти України повернула на нашу землю політичні репресії

Російська агресія проти України повернула на нашу землю політичні репресії
12:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту вжити усіх заходів, щоб покласти край масовим та системним репресіям, які Росія шостий рік влаштовує на окупованих українських територіях.

Про це йдеться у заяві МЗС України до Дня пам'яті жертв політичних репресій.

"17 травня Україна вшановує пам'ять жертв тоталітарної ідеології СРСР. Схиливши в скорботі голови, ми згадуємо мільйони селян, навмисно замучених до смерті голодоморами, українських патріотів, національну еліту, письменників, митців, науковців, священиків, просто невинних людей, брутально знищених під час Великого терору, згадуємо тих, кого кинули в тюрми й табори ГУЛАГу, депортували, вислали на поселення", - підкреслили у зовнішньополітичному відомстві.

Зазначається, що вся правда про злочини радянського режиму відкрилася українцям із запізненням у кілька десятиліть уже в незалежній Україні.

"Ми нарешті почали усвідомлювати масштаби злочину, вчиненого проти нашого народу, весь жах і глибину трагедії, яка випала на його долю. Однак попереду ще довгий шлях усвідомлення усієї правди про ці злочини не лише українцями, а й міжнародним співтовариством. І йдеться, на жаль, не лише про минуле. Російська агресія проти України повернула на нашу землю і політичні репресії", - наголошується в заяві.

Як підкреслили в МЗС, у Криму вже шостий рік поспіль масово порушуються права людини, української та кримськотатарської національної спільноти. Продовжуються убивства, викрадення активістів, сфабриковані судові процеси, незаконні ув’язнення, безпідставні арешти та обшуки, залякування. На даний час понад сто українських громадян утримуються за політичними мотивами в Росії та окупованому Криму, більшість з них є кримськими татарами, нагадали у відомстві.

Ще жахливішою є ситуація в окупованих районах Донбасу, де розстріли й убивства українських військовополонених та місцевих патріотів, викрадення людей, катування й приниження стали повсякденним явищем, констатували в МЗС.

"Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту, весь демократичний світ звернути особливу увагу на масові й системні репресії, що вже шостий рік поспіль відбуваються на окупованих Росією українських територіях і вжити усіх заходів, щоб покласти край цьому жахливому явищу", - наголошується в заяві.

Як повідомлялося, у неділю, 17 травня, в Україні вшановують пам’ять жертв політичних репресій.

День пам’яті жертв політичних репресій відзначається згідно з указом Президента від 21 травня 2007 року щороку в третю неділю травня з метою належного вшанування пам’яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.

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МЗС, Світ, Репресії, Закликало, Російська Агресія, Відреагувати.
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