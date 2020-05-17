Україна попри пандемію продовжує перемовини з Туреччиною щодо ЗВТ

Новини України:Про це посол України в Анкарі Андрій Сибіга заявив у інтерв’ю виданню Bloomberg, передає УНН.

Україна продовжує перемовини з Туреччиною щодо зони вільної торгівлі попри світову пандемію COVID-19.

“За останні три роки обсяг торгівлі між двома країнами збільшився, і вони хочуть продовжувати динаміку двосторонніх відносин у період COVID-19”, — повідомив посол.

Зазначається, що переговори щодо угоди про зону вільної торгівлі також продовжуються попри пандемію.

“Перемовини щодо угоди про зону вільної торгівлі також продовжуються попри пандемію... Наразі сторони обмінюються думками для мінімізації негативних наслідків пандемії в економіці”, — додав дипломат.

Так, за його словами, у 2019 році товарообіг між країнами збільшився на 22,3% у порівнянні з попереднім роком і досяг майже 5 млрд дол.

Нагадаємо, Університет Башкент, що в Анкарі, направив партію гуманітарної допомоги Україні для боротьби з коронавірусом.