Скачать
Понеділок, 18.05.2020
НБУ визначив методику оцінки облігацій підприємств з держгарантією
НБУ визначив методику оцінки облігацій підприємств з держгарантією
США закликають Росію негайно повернути Крим під контроль України
США закликають Росію негайно повернути Крим під контроль України
Суркіс готовий надати стадіон "Шахтарю" для догравання сезону
Суркіс готовий надати стадіон "Шахтарю" для догравання сезону
Відома радянська актриса втекла з лікарні після тесту на COVID-19
Відома радянська актриса втекла з лікарні після тесту на COVID-19

США закликають Росію негайно повернути Крим під контроль України

США закликають Росію негайно повернути Крим під контроль України
13:58 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Сполучені Штати Америки ніколи не визнають незаконної анексії Криму Росією і вимагають негайно повернути півострів під повний контроль України.

Про це заявила у відеозверненні з нагоди 76-х роковин депортації кримськотатарського народу тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

"Сьогодні ми із сумом згадуємо початок радянської депортації кримських татар, що спричинила немислимі травми, страждання і загибель багатьох тисяч людей… Ця травма і страждання поглиблюються сучасною окупацією Криму Росією. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають незаконну російську анексію Криму. Росією. Наші санкції щодо Криму залишатимуться доти, доки Росія не поверне півострів під контроль України", - сказала Квін.

Вона запевнила, що підтримка Сполученими Штатами Америки суверенітету і територіальної цілісності України залишається непохитною.

"Ми закликаємо Росію припинити стару традицію заподіяння страждань мешканцям Криму, припинити призов до своїх збройних сил у Криму та негайно повернути Україні повний контроль над Кримом. Ми підтримуємо Україну і вкотре заявляємо, що Крим – це Україна", - наголосила дипломат.

Як повідомлялося, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

США, Росія, Крим, анексия, Україна, Повернення.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Дітей по всьому світу атакує загадкова недуга
02 Венгер прокоментував "футбол без глядачів"
03 Astralis стала чемпіоном ESL One: Road to Rio
04 Ворскла поновила тренування й уклала угоди з двома гравцями
05 Шевченко розповів про взаємини із Ребровим
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Суд задовольнив клопотання захисту Януковича про повторний допит Яценюка та Порошенка
Суд задовольнив клопотання захисту Януковича про повторний допит Яценюка та Порошенка
WhatsApp запідозрили в передачі даних користувачів Facebook
WhatsApp запідозрили в передачі даних користувачів Facebook
&quot;Біофарма&quot; починає проводити ІФА-тести донорів плазми, які перенесли COVID-19
"Біофарма" починає проводити ІФА-тести донорів плазми, які перенесли COVID-19
Знаки Зодіаку, з якими складно побудувати стосунки
Знаки Зодіаку, з якими складно побудувати стосунки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся