США закликають Росію негайно повернути Крим під контроль України

Новини України:Сполучені Штати Америки ніколи не визнають незаконної анексії Криму Росією і вимагають негайно повернути півострів під повний контроль України.

Про це заявила у відеозверненні з нагоди 76-х роковин депортації кримськотатарського народу тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

"Сьогодні ми із сумом згадуємо початок радянської депортації кримських татар, що спричинила немислимі травми, страждання і загибель багатьох тисяч людей… Ця травма і страждання поглиблюються сучасною окупацією Криму Росією. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають незаконну російську анексію Криму. Росією. Наші санкції щодо Криму залишатимуться доти, доки Росія не поверне півострів під контроль України", - сказала Квін.

Вона запевнила, що підтримка Сполученими Штатами Америки суверенітету і територіальної цілісності України залишається непохитною.

"Ми закликаємо Росію припинити стару традицію заподіяння страждань мешканцям Криму, припинити призов до своїх збройних сил у Криму та негайно повернути Україні повний контроль над Кримом. Ми підтримуємо Україну і вкотре заявляємо, що Крим – це Україна", - наголосила дипломат.

Як повідомлялося, 18 травня в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.