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Суд задовольнив клопотання захисту Януковича про повторний допит Яценюка та Порошенка

Суд задовольнив клопотання захисту Януковича про повторний допит Яценюка та Порошенка
14:00 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Повідомляє УНН з посиланням на рішення суду.

Апеляційний суд Києва частково задовольнив клопотання захисту екс-президента Віктора Януковича про повторний допит свідків у справі про державну зраду.

Суд задовольнив клопотання про повторний допит двох свідків: Арсенія Яценюка та 5 президента України Петра Порошенка.Щодо решти свідків – суд відмовив у допиті.

Нагадаємо, 24 січня 2019 Оболонський суд Києва на 90-тому засіданні оголосив вирок екс-президенту Януковичу за державну зраду з покаранням у 13 років. Крім того суд зобов'язав стягнути з нього 98 561 грн за процесуальні витрати на судові експертизи та залишити арешт на майно Януковича без зміни.

Захист засудженого оскаржив рішення. Розгляд апеляційного клопотання тривав більше року.

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Янукович, Яценюк, Порошенко, Суд, Державна зрада, Допит свідків.
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