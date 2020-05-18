Суд задовольнив клопотання захисту Януковича про повторний допит Яценюка та Порошенка

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Апеляційний суд Києва частково задовольнив клопотання захисту екс-президента Віктора Януковича про повторний допит свідків у справі про державну зраду.

Суд задовольнив клопотання про повторний допит двох свідків: Арсенія Яценюка та 5 президента України Петра Порошенка.Щодо решти свідків – суд відмовив у допиті.

Нагадаємо, 24 січня 2019 Оболонський суд Києва на 90-тому засіданні оголосив вирок екс-президенту Януковичу за державну зраду з покаранням у 13 років. Крім того суд зобов'язав стягнути з нього 98 561 грн за процесуальні витрати на судові експертизи та залишити арешт на майно Януковича без зміни.

Захист засудженого оскаржив рішення. Розгляд апеляційного клопотання тривав більше року.