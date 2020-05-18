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Законопроект про громадянство буде винесено на розгляд ВР у першому читанні

Законопроект про громадянство буде винесено на розгляд ВР у першому читанні
14:00 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:Законопроект №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства" буде винесено на розгляд Верховної Ради в першому читанні і, в разі потреби, буде відправлено на доопрацювання, заявив голова парламенту Дмитро Разумков.

"Я пропоную залишити його на порядку денному. Якщо він потребуватиме доопрацювання - таке рішення ухвалить Верховна Рада. Тим більше, хочу нагадати, що це перше читання", - заявив Разумков у понеділок на засіданні погоджувальної ради Верховної Ради.

Проти винесення законопроекту на розгляд парламенту виступили фракції ВО "Батьківщина" та "Європейська солідарність". Голови цих фракцій виступили з вимогою проголосувати зняття ініціативи №2590 з порядку денного. Під час голосування їхню вимогу було відхилено.

Керівник комітету Верховної Ради з питань деокупації та реінтеграції окупованих територій Дмитро Лубінець також зазначив, що в законопроекті є спірні моменти, які треба доопрацювати, але водночас додав, що без його розгляду на засіданні парламенту ухвалити таке рішення неможливо.

Як повідомлялося, 13 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський подав на розгляд ВР проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства", який передбачає, зокрема, звільнення військовослужбовців-контрактників і переслідуваних на батьківщині росіян від обов'язку подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство при набутті громадянства України за умови складення ними присяги громадянина України.

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Все по темі:

ВРУ, Законопроект, Разумков, Громадянство, Розгляд, Перше читання.
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