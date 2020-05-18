В Україні створили держпідприємство "Реінтеграція і відновлення"

Новини України:Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що відомство, яке він очолює, створило перше держпідприємство, що називається "Реінтеграція і відновлення".

«Ми вже зареєстрували перше наше державне підприємство, яке так і називається "Реінтеграція і відновлення". І перше завдання цього держпідприємства - наші контрольні пункти в'їзду-виїзду, які всі розрізнені з точки зору балансоутримувача, зібрати в одному місці для ефективного управління», - сказав Резніков.

Він зазначив, що міністерство має бути "не вертикального характеру, а горизонтального».

«Це потроху і освіта, і охорона здоров'я, й інфраструктура, і соціальна політика. Але разом з цим завдання, в тому числі, відновити території Донецької та Луганської областей, які підконтрольні сьогодні Україні і постраждали. А після того, як Україна вийде на кордони з Російською Федерацією, звичайно, всю територію, яка розграбована і сьогодні тимчасово окупована, - частина Донецької та Луганської областей і Крим», - повідомив міністр.