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Рада сьогодні розгляне розблокування законопроекту про банки та подвійне громадянство

Рада сьогодні розгляне розблокування законопроекту про банки та подвійне громадянство
09:08 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це повідомляє УНН з посиланням на порядок денний парламенту на сьогодні.

Верховна Рада у вівторок, 19 травня, має на порядку денному розгляд проекту постанови про скасування ухваленого законопроекту №2571-д про банки, а також збирається визначитися стосовно президентського законопроекту щодо питань громадянства №2590. 

Так, Верховна Рада планує розглянути низку законопроектів у другому читанні, серед яких: проект закону про внесення змін до ЗУ "Про систему іномовлення України" (щодо програмної політики та території розповсюдження); проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії.

У першому читанні планується розглянути проект закону щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності; проект закону щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності; проект закону про надання будівельної продукції на ринку, а також проект закону щодо удосконалення процедури внесення змін.

Окрім того, заплановано розглянути у першому читанні проект закону про медіа; проект закону про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення механізму справляння державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України; проект закону про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України.

Для включення до порядку денного та ухвалення рішення пропонується проект закону щодо державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин; проект закону щодо функціонування та обігу аграрних розписок; проект закону щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку.

Також парламентарі розглянуть кілька проектів постанов, зокрема про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів ВРУ, а також проект постанови про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань.

Як раніше повідомляв УНН, Верховна Рада України на цьому тижні планує розглянути законопроект №2590 щодо питань громадянства, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським.

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Все по темі:

ВРУ, Верховна Рада, Порядок денний, Ррозблокування законопроекту про банки, Подвійне громадянство.
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