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Кабмін завтра розгляне питання відновлення роботи метро та дитсадків

Кабмін завтра розгляне питання відновлення роботи метро та дитсадків
10:04 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це у своєму Telegram-каналі написав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

У середу, 20 травня, відбудеться засідання уряду, на якому розглянуть питання відновлення роботи громадського транспорту, дитячих садочків, готелів.

“У середу, на засіданні Кабміну, ми розглянемо питання відновлення з 22 травня роботи міського та приміського транспорту, готелів (окрім хостелів, без ресторанів та без басейнів), проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 осіб та без глядачів), а також проведення церковної служби (не більше 1 особи на 10 кв. м)”, — пише він.

Окрім того, за його словами, уряд розгляне "можливість відновлення роботи дитячих садочків та метрополітену з 25 травня, якщо це дозволятиме епідемічна ситуація".

“Щодо цього ми працюватимемо спільно з місцевою владою”, — додає він.

Як раніше повідомлялося в УНН, уряд України розглядає можливість запуску громадського транспорту під час чергового етапу послаблення карантину. Водночас, наразі ситуація у восьми регіонах держави не відповідає критеріям, які дозволили б запускати там транспорт. 

Нагадаємо, у МОЗ надали рекомендації щодо нових правил роботи транспорту. 

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Все по темі:

Кабмин, Метро, Уряд, Шмигаль, Засідання, Готелі, Робота дитсадків.
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