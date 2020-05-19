Кіра Рудик: Кабмін Шмигаля найближчим часом буде відправлено у відставку

Новини України:Керівник партії "Голос" підтвердила, що причиною такого кроку стане відсутність результатів роботи уряду.

Кабінет Міністрів України під керівництвом Дениса Шмигаля найближчим часом буде відправлено у відставку через відсутність стратегії розвитку України та незадовільні результати роботи, заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" народний депутат і керівник партії "Голос" Кіра Рудик.

"Основна проблема, яку я бачу, - це відсутність стратегії в уряду. Навіть забудемо про програму на дев'ять сторінок, а просто розуміння: ми прийшли, щоб зробити що? Президент звільнив попередній уряд, щоб цей був кращим, а цей навіть не знає, чим він кращий. Саме тому я думаю, що цей уряд доживає свої останні дні, і моє єдине наразі занепокоєння, щоб наступний був не гіршим цього", - сказала Рудик в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Керівник партії "Голос" підтвердила, що причиною такого кроку стане відсутність результатів роботи уряду. "Так, тому що подивіться на їхні результати, подивіться на їхню можливість і здатність зробити ще щось. Поки що я бачу цю здатність як мінімальну", - сказала Рудик.