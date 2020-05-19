Фракція "Голос" збирає підписи за відставку міністра охорони здоров"я

Новини України:Народні депутати від фракції "Голос" починають збір підписів за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це заявила член фракції "Голос" Олександра Устінова під час виступу з трибуни Верховної Ради у вівторок, 19 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми всі зараз маємо починати піднімати питання заміщення міністра охорони здоров'я. Сьогодні фракція "Голос" почне збирати підписи за те, щоб ця людина пішла з посади. І кожного з вас я закликаю підписатися під цією постановою", - сказала Устінова.

Зокрема, депутат заявила, що МОЗ закупило захисні костюми для медиків за завищеними цінами.

"Ті, хто зараз знаходиться не в центральних обласних лікарнях, а в районних, в них немає нічого. І Міністерство охорони здоров'я сьогодні фактично вчиняє злочин. Тому що спочатку вони купили костюми втричі дорожче. Вони купили їх по 488 грн, в той час як… нам купували міжнародні агенції по 300", - стверджує Устінова.

За словами депутата, замість 72 тисяч костюмів, які мали завезти для захисту українських медиків, прибуло 29 тисяч.

Як повідомлялося, Степанов був призначений главою МОЗ 30 березня 2020 року.