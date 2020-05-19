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Депутат Деркач передав до Офісу генпрокурора матеріали, які нібито свідчать про вплив Байдена на Порошенка

Депутат Деркач передав до Офісу генпрокурора матеріали, які нібито свідчать про вплив Байдена на Порошенка
15:31 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена на Порошенка.

Народний депутат України Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

"Ми оприлюднимо записи телефонних розмов із голосами, схожими на голоси Петра Порошенка і Джозефа Байдена, що свідчать про факти міжнародної корупції та держзраду на найвищому державному рівні", - сказав Деркач у вівторок під час онлайн-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов робив особисто Порошенко.

Перша тема записів, як зазначив депутат, стосується отримання "$1 млрд в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції". Записи, як зазначає Деркач, датовані 2015-2016 роками, в них, зокрема, йдеться про необхідність звільнення на той час генпрокурора Віктора Шокіна, "який тоді розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена".

"Байден летить до Києва, щоб натиснути на Петра Олексійовича щодо Шокіна. У кишені у Байдена... вагомий аргумент... 1 млрд кредитних гарантій... така ціна порятунку Байдена від в'язниці", - сказав Деркач.

Депутат стверджує, що отриманий $1 млрд був спрямований на отримання військових держзамовлень підприємствами, що мають стосунок до Порошенка.

Друга тема записів, як розповів Деркач, стосується розвалу парламентської коаліції і майбутніх виборів у лютому 2016 року. "Порошенко визнає, що коаліції немає... замість того, щоб виконати вимоги Конституції та оголосити перевибори, Петро Олексійович дотримувався обіцянок, даних особисто Байдену, і блокував відставку Кабміну", - пояснив Деркач.

"Ці розмови чітко показують... Україною керував Байден", - заявив депутат.

Також, за його словами, в аудіозаписах йдеться про вплив Байдена через наглядові ради великих держпідприємств.

"Ми передали всі наявні сьогодні в нашому розпорядженні багатогодинні записи разом із заявою про держзраду, а також факти міжнародної корупції до Офісу генерального прокурора... для реєстрації кримінального провадження", - підсумував Деркач.

Він також додав, що, на його думку, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков "блокує створення слідчої комісії... що є порушенням закону про регламент". "Така комісія могла б ефективно розслідувати факти міжнародної корупції", - сказав Деркач.

Присутній на прес-конференції колишній прокурор Костянтин Кулик додав, що Руслан Рябошапка під час перебування генпрокурором "повністю зупинив розслідування економічних злочинів режиму Януковича і зупинив заплановану у 2019 році конфіскацію в бюджет в сумі $6 млрд".

"За цим фактом підготовлено повідомлення про вчинення Рябошапкою злочинів, передбачених статтями 349, 364 і 365 КК... йдеться про втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, зловживання владою, перевищення влади й розголошення таємниці досудового розслідування. Сподіваюся, що буде організовано контроль за перебігом цього розслідування з боку народних депутатів України... Вважаю за необхідне ініціювати питання створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для розслідування протидії розслідуванню економічних кримінальних справ режиму Януковича", - сказав Кулик.

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Порошенко, Генпрокуратура, Джозеф Байден, Вплив, Андрій Деркач.
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