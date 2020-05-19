Депутат Деркач передав до Офісу генпрокурора матеріали, які нібито свідчать про вплив Байдена на Порошенка

Новини України:Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена на Порошенка.

Народний депутат України Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

"Ми оприлюднимо записи телефонних розмов із голосами, схожими на голоси Петра Порошенка і Джозефа Байдена, що свідчать про факти міжнародної корупції та держзраду на найвищому державному рівні", - сказав Деркач у вівторок під час онлайн-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов робив особисто Порошенко.

Перша тема записів, як зазначив депутат, стосується отримання "$1 млрд в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції". Записи, як зазначає Деркач, датовані 2015-2016 роками, в них, зокрема, йдеться про необхідність звільнення на той час генпрокурора Віктора Шокіна, "який тоді розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена".

"Байден летить до Києва, щоб натиснути на Петра Олексійовича щодо Шокіна. У кишені у Байдена... вагомий аргумент... 1 млрд кредитних гарантій... така ціна порятунку Байдена від в'язниці", - сказав Деркач.

Депутат стверджує, що отриманий $1 млрд був спрямований на отримання військових держзамовлень підприємствами, що мають стосунок до Порошенка.

Друга тема записів, як розповів Деркач, стосується розвалу парламентської коаліції і майбутніх виборів у лютому 2016 року. "Порошенко визнає, що коаліції немає... замість того, щоб виконати вимоги Конституції та оголосити перевибори, Петро Олексійович дотримувався обіцянок, даних особисто Байдену, і блокував відставку Кабміну", - пояснив Деркач.

"Ці розмови чітко показують... Україною керував Байден", - заявив депутат.

Також, за його словами, в аудіозаписах йдеться про вплив Байдена через наглядові ради великих держпідприємств.

"Ми передали всі наявні сьогодні в нашому розпорядженні багатогодинні записи разом із заявою про держзраду, а також факти міжнародної корупції до Офісу генерального прокурора... для реєстрації кримінального провадження", - підсумував Деркач.

Він також додав, що, на його думку, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков "блокує створення слідчої комісії... що є порушенням закону про регламент". "Така комісія могла б ефективно розслідувати факти міжнародної корупції", - сказав Деркач.

Присутній на прес-конференції колишній прокурор Костянтин Кулик додав, що Руслан Рябошапка під час перебування генпрокурором "повністю зупинив розслідування економічних злочинів режиму Януковича і зупинив заплановану у 2019 році конфіскацію в бюджет в сумі $6 млрд".

"За цим фактом підготовлено повідомлення про вчинення Рябошапкою злочинів, передбачених статтями 349, 364 і 365 КК... йдеться про втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, зловживання владою, перевищення влади й розголошення таємниці досудового розслідування. Сподіваюся, що буде організовано контроль за перебігом цього розслідування з боку народних депутатів України... Вважаю за необхідне ініціювати питання створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для розслідування протидії розслідуванню економічних кримінальних справ режиму Януковича", - сказав Кулик.