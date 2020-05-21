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В Україні з'явилася нова політична партія, її очолив нардеп Палиця

В Україні з'явилася нова політична партія, її очолив нардеп Палиця
11:00 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:В Україні утворилася нова політична партія – "За майбутнє". Її очолив народний депутат Ігор Палиця.

Установчий з’їзд нової політичної сили відбувся 20 травня. Виступаючи на з’їзді, лідер партії Ігор Палиця наголосив: "За майбутнє" об’єднала людей з історіями власного успіху в господарюванні та управлінні". Депутати-мажоритарники, які входять до однойменної групи "За майбутнє" у Верховній Раді, представляють інтереси понад 4,5 млн виборців.

Дата проведення з’їзду – символічна. Рік тому Україна обрала нового президента, на якого суспільство покладало великі надії. 

«Ми рік чекали змін на краще – на поліпшення життя людей, на покращення бізнес-клімату, на наведення ладу в правоохоронній системі. Але пройшов рік, а змін на краще ми не побачили. Як депутати-мажоритарники ми несемо відповідальність перед своїми виборцями, знаємо їхні проблеми та захищаємо. Тому йтимемо на місцеві вибори й будемо працювати над змінами для всієї країни. Люди повинні знати, що вони – господарі на своїй землі», – наголосив Палиця.

Партія «За майбутнє» ставить за мету об’єднання України й українців, наголосили учасники з’їзду.

«Ми переконані, що не можна ділити людей на «лівих» і «правих», треба консолідувати суспільство. Партія відкрита до співпраці з представниками різних напрямків і політичних поглядів. У нашій групі – депутати як із різних політичних сил, так і безпартійні. Ми маємо багато законопроєктів, які стосуються подолання глибокої кризи в економіці й промисловості, але ні попередній, ні нинішній уряд не дослухаються до думок професіоналів», – прокоментував співголова депутатської групи «За майбутнє» у Верховній Раді Тарас Батенко.

Лідер нової партії  Палиця додав: «Ми йдемо, щоб реалізувати очікування і бажання людей як в економіці, так і в політиці. На місце безладу має прийти видимий результат, якого чекає країна».

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Игорь Палиця, За майбутнє, Народний депутат, Політична партія.
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