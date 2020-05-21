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Діяльність Зеленського на посаді президента оцінили на 3 з 10

Діяльність Зеленського на посаді президента оцінили на 3 з 10
14:13 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Всього було опитано 77 журналістів, політичних експертів та громадських активістів із різних регіонів України.

Середня оцінка діяльності Володимира Зеленського на посаді президента України становить 3,1 за 10-бальною шкалою. Про це на пресконференції у четвер повідомив аналітик фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Андрій Сухарина, презентуючи результати опитування журналістів та експертів у регіонах "Перший рік Президента Володимира Зеленського", передає кореспондент УНН.

"Ми отримали доволі низькі, можливо навіть дуже низькі оцінки стосовно діяльності, фактично, по всіх сферах. Загальний бал, якщо брати десятибальну шкалу, де 1 – дуже погано, а 10 – дуже добре, складає 3,1 бали", - сказав Сухарина.

З його слів, така оцінка контрастує з загальним рівнем підтримки Зеленського, який зберігається у населення.

Опитування регіональних журналістів та експертів "Перший рік Президента Зеленського" проведено Фондом з 8 по 15 травня 2020 року. Всього було опитано 77 журналістів, політичних експертів та громадських активістів із різних регіонів України.

Як повідомлялося в УНН, якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 39,3% проголосували б за Володимира Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором). Про це свідчать висновки опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

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Все по темі:

Президент, Зеленский, Оцінили, Діяльність, Пост глави держави, на 3 з 10 балів.
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