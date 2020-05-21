Експерти назвали головні досягнення Зеленського при владі

Новини України:Серед досягнень також виокремили звільнення українських полонених та формування монобільшості й збереження влади.

Основними досягненнями за рік діяльності Володимира Зеленського на посаді президента України вважають ухвалення закону про обіг сільськогосподарських земель, звільнення полонених та формування монобільшості. Про це свідчать результати опитування журналістів та експертів у регіонах "Перший рік Президента Володимира Зеленського" фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, передає кореспондент УНН.

"Основне досягнення Президента за перший рік діяльності – те, що він зміг домогтися ухвалення закону (хоч і в обмеженому вигляді) про обіг сільськогосподарських земель", - йдеться в оприлюднених результатах.

Серед досягнень також виокремили звільнення українських полонених та формування монобільшості й збереження влади.

"Провальна кадрова політика поєднує Зеленського з експрезидентом Порошенком. Цей компонент традиційно називали однією з найбільших проблем п’ятого президента, нині він так само є найслабшою стороною Зеленського. Крім того, регіональні експерти згадують і провали у зовнішній політиці, як то потрапляння в скандал з імпічментом президента в США, а також розведення військ на Донбасі, незадовільне виконання функцій Головнокомандувача, відсутність поступу боротьби з корупцією, корупційні скандали в оточенні глави держави", - свідчать результати опитування.

Водночас, майже всі респонденти схвалили рішення Президента підтримати закон, за яким неможливо здійснити повернення Приватбанку колишнім власникам. Абсолютна більшість опитаних підтримує й легалізацію видобутку бурштину і скасування недоторканності народних депутатів. Окрім того, здебільшого позитивно було оцінено призначення Руслана Рябошапки Генеральним прокурором України.

"Водночас, призначення Ірини Венедіктової Генеральним прокурором України після звільнення Руслана Рябошапки – є рішенням, яке здобуло найнижчу підтримку опитаних. Близько 85% усіх респондентів виступають проти такого призначення. Майже така сама негативна одностайність спостерігається стосовно збереження на посаді міністра МВС Арсена Авакова", - свідчить опитування.

Опитування регіональних журналістів та експертів "Перший рік Президента Зеленського" проведено Фондом з 8 по 15 травня 2020 року. Всього було опитано 77 журналістів, політичних експертів та громадських активістів із різних регіонів України.

Як повідомлялося в УНН, середня оцінка діяльності Володимира Зеленського на посаді президента України становить 3,1 за 10-бальною шкалою.