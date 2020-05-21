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Україна зробила заяву щодо ситуації в Криму

Україна зробила заяву щодо ситуації в Криму
15:44 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму, передає УНН.

 Російська Федерація використовує загострення гуманітарної ситуації в окупованому Криму, як димову завісу виключно для подальшого наступу на права і свободи кримчан. 

“Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує триваюче погіршення ситуації з правами людини на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Кримського півострова на тлі поширення пандемії COVID — 19. Попри свої обов’язки як окупаційної держави щодо охорони здоров’я населення, визначені міжнародним гуманітарним правом, Російська Федерація використовує загострення гуманітарної ситуації як димову завісу виключно для подальшого наступу на права і свободи кримчан”, — підкреслили в МЗС.

Дипломати нагадали, що поширення пандемії не зупинило російську владу від оголошення чергового примусового призову до окупаційної армії РФ, що вважається воєнним злочином, а указ Путіна про позбавлення громадян України права власності на землю в Криму став ще одним фактом порушення Москвою своїх зобов’язань в рамках міжнародного гуманітарного права.

Крім того, дипломати нагадали, що вже понад три роки Російська Федерація ігнорує наказ Міжнародного суду ООН, який вимагає відновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу та має на меті захистити самобутність української та кримськотатарської громади в умовах тимчасової окупації.

“Замість того, щоб слідувати букві і духу рішення найвищої судової інстанції у світі, Москва вдалася до традиційних для неї методів — фабрикування контрольованих „кишенькових“ національних організацій для спотворення жорсткої реальності. У той же час чи не головними ворогами для російської влади залишаються ті, хто в умовах беззаконня та безкарності каральних органів мають сміливість доносити правду про реальний стан справ на окупованій території. Вручення так званих „застережень про екстремістську діяльність“, триваючі судові процеси, політично та релігійно вмотивоване незаконне позбавлення волі, переслідування громадських активістів має на меті посилити тотальну атмосферу страху в окупованому Криму та примусово витіснити з півострова найбільш активних викривачів чи залякати їх”, — підкреслили у заяві.

В міністерстві наголошують, що у той час, коли в Криму тривають репресії, РФ, зловживаючи процедурними можливостями, маніпулятивно просуває своїх фейкових емісарів на різні міжнародні заходи.

“Їхнім головним завданням є виправдання агресивної політики та прищеплення міжнародної толерантності до окупації Росією Кримського півострова. Ці зусилля є безперспективними. Ані подібні відверто пропагандистські операції Кремля, ані нікчемні квазі-юридичні акти окупаційної влади не можуть змінити правового статусу Криму як невід’ємної складової території України в межах міжнародно визнаних кордонів чи похитнути спільну позицію міжнародної спільноти з підтримки суверенітету та відновлення територіальної цілісності нашої держави. Закликаємо міжнародне співтовариство посилити спільні зусилля для розвінчання міфів російської пропаганди, яка є елементом російської агресії та дестабілізаційних дій, спрямованих проти України й інших демократичних держав. Неприйнятним є також блокування Росією належного і безперешкодного доступу міжнародних моніторингових місій, насамперед Управління Верховного комісара ООН з прав людини, до Автономної Республіки Крим та м. Севастополя на виконання резолюцій ГА ООН 71/205, 72/190, 73/263 та 74/168”, — додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше стало відомо про ініціативу російської делегації в ООН 21 травня провести “неформальну відеоконференцію” Радбезу “за участі жителів Криму”.

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МЗС, Ситуация, Позиция, Заява, Росія, Крим, Україна.
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