ДБР викликає Порошенка на допит 26 травня

Новини України:Державне бюро розслідувань викликає п'ятого президента Петра Порошенка на допит 26 травня як свідка.

Відповідна повістка опублікована на сайті відомства, повідомляє Укрінформ.

"Державним бюро розслідувань у встановленому законом порядку доведено до громадянина Порошенка П.О. необхідність явки до ДБР для проведення допиту у якості свідка в одному із низки кримінальних проваджень. У зв’язку з цим повідомляємо Порошенка П.О. про необхідність з’явитися до Державного бюро розслідувань об 11:00 26 травня 2020 року на допит у якості свідка", - йдеться у повістці.

Як повідомлялося, ДБР розпочало розслідування 13 кримінальних справ, у яких фігурує Порошенко. У більшості з них заявником виступає Портнов.