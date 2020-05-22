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Україна подає до Морського трибуналу ООН докази злочинів Росії у Керченській протоці

Україна подає до Морського трибуналу ООН докази злочинів Росії у Керченській протоці
11:43 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Кулеба наголосив, що Україна не прагне помсти, а прагне справедливості.

Україна підготувала для Міжнародного трибуналу ООН меморандум, пояснення з доказами, у справі про захоплення українських моряків й суден Росією у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Про це повідомляє Європейська правда.

«Сьогодні ми передаємо нашу розгорнуту правову позицію на розгляд міжнародного трибуналу… Факти, зображення, докази і юридична позиція - все тут системно викладено», – цитує видання слова глави МЗС Дмитра Кулеби.

Кулеба наголосив, що Україна не прагне помсти, а прагне справедливості. «Росія має відповісти за порушення Конвенції ООН з морського права, за утримання протягом 9 місяців наших моряків і протягом 11 місяців наших кораблів», – підкреслив він.

За інформацією видання, остаточне рішення у справі очікується приблизно за два роки – у 2022 році.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада 2018 року Росія заблокувала проходження в Керченську протоку буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців, трьох з яких було поранено, і звинуватили в незаконному перетині кордону РФ.

7 вересня 2019 року моряків повернулися додому в рамках обміну між Україною і Росією утримуваними особами. 18 листопада РФ повернула Україні захоплені буксир «Яни Капу» і катери «Бердянськ» і «Нікополь».

20 листопада кораблі прибули в порт Очакова. Командувач ВМС України адмірал Воронченко заявив, що росіяни «угробили» українські судна, зняли навіть «плафони, розетки й унітази».

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ООН, Росія, Україна, Докази, Морський трибунал, Злочини, Керченська протока.
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