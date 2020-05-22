Посли G7 вітають домовленості України і МВФ щодо нової програми співпраці

Новини України:Посли країн "Великої сімки" (G7) вітають Україну і Міжнародний валютний фонд із досягненням угоди про нову програму допомоги.

Про це повідомляє Група підтримки послів G7 в Україні у Twitter.

"Посли країн G7 вітають Україну і МВФ з досягненням угоди на робочому рівні за новою програмою допомоги, яка зміцнить макроекономічну стабільність України і допоможе їй подолати кризу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, місія МВФ і Україна досягли попередньої домовленості щодо нової програми фінансування у розмірі 5 млрд дол. у форматі Stand-by терміном на 18 місяців.

Нова програма має на меті забезпечення платіжного балансу й бюджетної підтримки.

У МВФ сподіваються, що це має допомогти українській владі подолати наслідки пандемії COVID-19 та консолідувати зусилля на шляху до важливих структурних реформ.