Росія підриває мирний процес та не здійснює кроків для припинення війни на Донбасі

Новини України:Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter, інформує УНН.

Російська сторона підриває процес мирного врегулювання на Донбасі та не здійснює конструктивних кроків для вирішення конфліктної ситуації.

"Війна перемелюється Росією, що і надалі підриває мирний процес на Донбасі, (РФ - ред.) не вчиняє конструктивних кроків для вирішення конфлікту", - повідомив Кулеба.

Як зазначив голова МЗС, порушення припинення вогню цього тижня "коштувало життя двох українських солдатів. У бойових діях поранено 14 осіб".

Зокрема, міністр прикріпив до свого повідомлення фотографії Сергія Губанова та Євгена Сафонова.

Як повідомлялося раніше в УНН, з початку доби бойовики 3 рази обстріляли позиції українських військових.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 11 разів обстріляли українські позиції, є поранений.