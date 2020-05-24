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На Майдані проходить акція "Стоп реванш"

На Майдані проходить акція "Стоп реванш"
15:02 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:На Майдані Незалежності в Києві розпочалася акція "Стоп реванш".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На Майдані забралися декілька сотень учасників акції. Деякі з них тримають прапори "Національного корпусу" і "Демократичної сокири". Лунають патріотичні пісні. Ситуація спокійна. Майдан Незалежності патрулюють Нацгвардія та поліція.

Організатори акції – Рух опору капітуляції – вважають, що Президент Володимир Зеленський обдурив своїх виборців, обіцяючи покінчити з олігархатом.

У Києві триває акція «Стоп реванш» / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Напередодні організатори акції оприлюднили вимоги до влади. Серед них – припинити "політику капітуляції на умовах Кремля", звільнити безпідставно утримуваних майданівців, добровольців і волонтерів, покласти край політичним переслідуванням патріотів, припинити "наступ на українську мову" та дотримуватися мовного законодавства, відновити динамічне зближення нашої держави з НАТО і ЄС.

Учасники акції також вимагають усунути олігархів від управління державою та припинити призначати на посади родичів, "кварталівців" та "посіпак Януковича".

Раніше організатори акції повідомляли, що вона всеукраїнська, до якої долучилися низка міст.

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Майдан Незалежности, Стоп реванш, Київ, Акція протесту.
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