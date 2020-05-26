Скачать
Вівторок, 26.05.2020
В Україні за минулу добу 339 нових випадків COVID-19
В Україні за минулу добу 339 нових випадків COVID-19
Держборг України у доларовому еквіваленті за місяць зріс на 1,3%
Держборг України у доларовому еквіваленті за місяць зріс на 1,3%
Бернардескі має намір залишитися в Ювентусі
Бернардескі має намір залишитися в Ювентусі
Зірки Рівердейлу Коул Спроус і Лілі Рейнхарт розійшлися
Зірки Рівердейлу Коул Спроус і Лілі Рейнхарт розійшлися

Україна та Грузія обговорили авіасполучення та імпорт добрив

Україна та Грузія обговорили авіасполучення та імпорт добрив
13:02 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Посол України в Грузії Ігор Долгов обговорив із заступником міністра економіки та сталого розвитку Грузії Генадієм Арвеладзе питання подальшого розвитку торговельно-економічних відносин та активізацію міждержавного діалогу.

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Грузії за результатами зустрічі 25 травня.

"У ході зустрічі обговорені питання подальшого розвитку торговельно-економічних відносин України та Грузії в умовах пандемії коронавірусу Covid-19, можливості активізації міждержавного діалогу, зокрема проведення Десятого засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони також обговорили стан підготовки Грузії до відновлення туристичного сезону та регулярного міжнародного авіасполучення, у тому числі з Україною.

"Відбувся обмін думками стосовно спеціального розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив, яке наразі завершується в Україні", - додають в посольстві.

Як повідомлялося, у червні 2019 року Антимонопольний комітет України визнав, що група «Остхем» є монополістом на ринку азотних добрив та зловживає своїм монопольним становищем.

За інформацією Всеукраїнської аграрної асоціації (ВАР), у серпні 2019 року Міжвідомча комісія з питань міжнародної торгівлі (МКМТ) ініціювала розслідування щодо імпорту в Україну азотних добрив. Йдеться про імпорт з країн - торгових партнерів України - країни ЄС, Перської затоки, Північної Африки, а також Туреччини, Казахстану, Білорусії, Грузії, Китаю, США.

За інформацією ВАР, основними ініціаторами даного розслідування виступили підприємства, які входять у групу компаній «Остхем» Дмитра Фірташа та «ДніпроАзот» Ігоря Коломойського. У ВАР наголошують, що імпорт добрив, створюючи конкуренцію на ринку, стримував запити монополіста, однак, ціни внутрішнього ринку все одно перевищували світові.

Фото: georgia.mfa.gov.ua

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Грузия, Политика, Україна, Посли, Обговорили.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Справа Шеремета: суд змінив запобіжний захід Яні Дугарь
02 Степанов про COVID-19: Лікарні не були готові до такого виклику
03 У світі - понад 5,5 мільйона інфікованих коронавірусом
04 COVID-19: у Джонсона погіршився зір
05 Прослуховування розмови Порошенко з Байденом: ДБР розпочало розслідування
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Австралії почали випробування на людях вакцини проти коронавірусу
В Австралії почали випробування на людях вакцини проти коронавірусу
Молдова відновлює міжнародне автобусне і залізничне сполучення
Молдова відновлює міжнародне автобусне і залізничне сполучення
У Росії розбився вертоліт, весь екіпаж загинув
У Росії розбився вертоліт, весь екіпаж загинув
Джонні Депп може отримати особливу роль
Джонні Депп може отримати особливу роль
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся