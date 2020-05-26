Україна та Грузія обговорили авіасполучення та імпорт добрив

Новини України:Посол України в Грузії Ігор Долгов обговорив із заступником міністра економіки та сталого розвитку Грузії Генадієм Арвеладзе питання подальшого розвитку торговельно-економічних відносин та активізацію міждержавного діалогу.

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Грузії за результатами зустрічі 25 травня.

"У ході зустрічі обговорені питання подальшого розвитку торговельно-економічних відносин України та Грузії в умовах пандемії коронавірусу Covid-19, можливості активізації міждержавного діалогу, зокрема проведення Десятого засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони також обговорили стан підготовки Грузії до відновлення туристичного сезону та регулярного міжнародного авіасполучення, у тому числі з Україною.

"Відбувся обмін думками стосовно спеціального розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив, яке наразі завершується в Україні", - додають в посольстві.

Як повідомлялося, у червні 2019 року Антимонопольний комітет України визнав, що група «Остхем» є монополістом на ринку азотних добрив та зловживає своїм монопольним становищем.

За інформацією Всеукраїнської аграрної асоціації (ВАР), у серпні 2019 року Міжвідомча комісія з питань міжнародної торгівлі (МКМТ) ініціювала розслідування щодо імпорту в Україну азотних добрив. Йдеться про імпорт з країн - торгових партнерів України - країни ЄС, Перської затоки, Північної Африки, а також Туреччини, Казахстану, Білорусії, Грузії, Китаю, США.

За інформацією ВАР, основними ініціаторами даного розслідування виступили підприємства, які входять у групу компаній «Остхем» Дмитра Фірташа та «ДніпроАзот» Ігоря Коломойського. У ВАР наголошують, що імпорт добрив, створюючи конкуренцію на ринку, стримував запити монополіста, однак, ціни внутрішнього ринку все одно перевищували світові.

Фото: georgia.mfa.gov.ua