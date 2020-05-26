Зеленський відвідає Словаччину з офіційним візитом

Новини України:Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОП.

Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення президента Словацької Республіки Зузани Чапутової відвідати Словаччину з офіційним візитом, певно, після завершення карантину.

"Чапутова підтвердила запрошення Президенту України відвідати Словаччину з офіційним візитом, яке було з вдячністю прийняте", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, президент Словаччини подякувала за вишиванку, яку український Президент надіслав їй з нагоди Всесвітнього дня вишиванки.

Нагадаємо, що Зеленський обговорив з президентом Словаччини відновлення роботи міжнародного аеропорту "Ужгород".