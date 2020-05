Україна в ООН: Росія повинна відмовитися від насильства й логіки війни

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці у Twitter української дипломатичної місії при ООН.

"Сьогодні російські війська провели атаку на Донбасі, вбивши українського воїна. Режим припинення вогню порушується щодня", - наголосили в Постійному представництві України при ООН.

У цьому зв'язку українська сторона наголосила на необхідності виконання Росією міжнародних домовленостей щодо мирного врегулювання ситуації.

"Росія повинна відмовитися від насильства й логіки війни та виконувати взяті на себе зобов'язання відповідно до загальних узгоджених висновків Паризького саміту в "нормандському форматі" (від 9 грудня 2019 року – ред.), а також Мінських угод", - зазначається у заяві.

Today Russian forces launched an attack in #Donbas killing a Ukrainian soldier. The ceasefire is being violated daily. #Russia must give up violence and the logic of war, and implement its obligations under the agreed conclusions of the Paris N4 Summit and the Minsk Agreements. pic.twitter.com/1QJ9SiGzTe

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) May 26, 2020