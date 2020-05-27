ООН закликала ВР прискорити ратифікацію Стамбульської конвенції

Новини України:Руйнівний вплив насильства щодо жінок очевидний; але менш очевидним є шкідливий вплив на сім’ї, громаду, економіку й на розвиток країни загалом.

Організація Об'єднаних Націй закликала Україну прискорити ратифікацію конвенції Ради Європи "Про запобігання і протидію насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами" (Стамбульська конвенція), дослухаючись до голосів 25 тис. підписантів відповідної петиції до президента України, повідомляє представництво ООН в Україні.

"Насильство щодо жінок та дівчат - це не лише порушення прав людини, воно руйнує життя жінок та їх родин у всій країні. В Україні жінки становлять 86% жертв зґвалтувань і 78% потерпілих від домашнього насильства. Руйнівний вплив насильства щодо жінок очевидний; але менш очевидним є шкідливий вплив на сім’ї, громаду, економіку й на розвиток країни загалом... Організація Об'єднаних Націй в Україні закликає парламент України вжити заходів для ратифікації Стамбульської конвенції та здійснити кроки, необхідні для створення суспільства, вільного від гендерно-обумовленого насильства", - йдеться в офіційній заяві ООН, поширеній у середу.

В ООН нагадали, що ще у 2017 році у зауваженнях щодо 8-ї періодичної доповіді України Комітет із ліквідації дискримінації щодо жінок (CEDAW) наголосив на вирішальній ролі законодавчої влади у забезпеченні повного виконання Стамбульської конвенції. У 2018 році уряд України затвердив Національний план дій щодо виконання рекомендацій, запропонованих у прикінцевих зауваженнях комітету.

У рекомендації №26 уряд України зобов’язався передбачити кримінальну відповідальність за домашнє насильство та прискорити ратифікацію Стамбульської конвенції. На Міністерство соціальної політики та інші центральні органи виконавчої влади було покладено відповідальність привести нормативно-правові акти органів державної влади щодо боротьби з усіма формами насильства стосовно жінок у відповідність до норм законодавства та здійснювати громадський контроль за ратифікацією Стамбульської конвенції.

Крім того, зобов'язання подолання гендерно обумовленого насильства узгоджується із зобов'язанням уряду в досягненні Цілі сталого розвитку №5, а саме - усунення всіх форм насильства щодо жінок та дівчат у державній і приватній сферах.

"Ми засуджуємо нещодавні випадки мови ворожнечі та вербального й кібернасильства, спрямованих проти жінок-політиків, державних діячок, захисниць прав людини та гендерної рівності. Адвокація за права жінок та гендерну рівність за жодних обставин не повинна ставати причиною того, щоб захисники й захисниці прав людини наражалися на ризики погроз та нападів. Толерантність до таких проявів насильства сприяє нерівності чоловіків та жінок, а також поширенню гендерних стереотипів і виправдовує дискримінацію щодо жінок та дівчат, посилюючи гендерно зумовлене насильство", - наголошується в заяві.