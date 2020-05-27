Кабмін розділив Мінекоенерго на два міністерства

Новини України:Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

Кабінет міністрів перейменував Міністерство енергетики та захисту довкілля на Міністерство енергетики та постановив утворити Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

"Інституційна спроможність діючого міністерства унеможливлює належний рівень формування та реалізації державної політики, а також призводить до внутрішньої неузгодженості та виникненню конфлікту інтересів", - зазначила в.о голови Мінекоенерго Оксана Буславець.

Тож пропонується приєднати "енергетичну" частину Мінекоенерго до Мінвугілля, а Мінзахисту довкілля залишити у міністерстві, що наразі існує. Адже для того, щоб сформувати Міністерство захисту довкілля, за словами Буславець, необхідно багато часу - 6 місяців.

"У нас колосальна криза в енергетиці, тож у нас немає 6 місяців створювати міністерство енергетики, тому ми йдемо таким шляхом. Критично важливо забезпечити стабільність міністерства енергетики. Екологія зараз працює, буде призначений в.о.", - зазначив прем’єр.

Так, відповідне рішення підтримали з доопрацюванням в один день.

Нагадаємо, що профільний комітет ВР з питань екологічної політики та природокористування прийняв рішення про доцільність роз’єднання Мінекоенерго на два самостійні міністерства.