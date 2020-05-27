Уряд відніс Панаму до переліку офшорних зон

Новини України:Також Кабмін своїм рішенням уточнив законодавчі підстави для віднесення тієї чи іншої території до переліку офшорних зон.

Кабінет міністрів України відніс Панаму до переліку офшорних зон.

Відповідне розпорядження ухвалили на сьогоднішньому засіданні уряду.

Також Кабмін своїм рішенням уточнив законодавчі підстави для віднесення тієї чи іншої території до переліку офшорних зон.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році були оприлюднені так звані "панамські документи" про використання офшорів багатьма впливовими політиками світу, в яких, зокрема, згадувався екс-президент України Петро Порошенко. Того ж дня українські ЗМІ повідомили, що Порошенко заснував три офшори для реструктуризації активів кондитерської корпорації Roshen, засновником якої він є.

Відразу після цього фінансові радники Порошенка повідомили, що Roshen переданий у траст і президент не має відношення до операційної діяльності цього активу, діяльності навколо цього активу, а також до процесів його продажу.

При цьому радники Порошенка підкреслили, що траст виявився єдиним можливим інструментом, що дозволяє главі держави передати належні йому активи в управління або для подальшого продажу.

Пізніше сам Порошенко пояснив, що офшорні компанії в Нідерландах, на Кіпрі і на Британських Віргінських островах були зареєстровані з метою передачі Roshen в управління інвестиційному банку Rotschild, а не з метою мінімізації податкових відрахувань.